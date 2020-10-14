وزير الخارجية: المملكة تعمل على توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة.. وستناقش إيجاد حل سياسي في اليمن

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأربعاء)، إن المملكة تعمل على توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.
وأوضح أن النظام الإيراني لا يزال يمول الجهات المعادية للمملكة، وأن الحوثيين يمثلون خطرا على إيصال المساعدات إلى اليمن، مشيراً إلى أن المملكة ستناقش إيجاد حل سياسي في اليمن.
من جانبه قدم وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو شكره للمملكة على جهودها المبذولة في الحفاظ على أمن المنطقة، ومجابهتها لجائحة فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت عن عقد أول جلسات الحوار الاستراتيجي السعودي – الأمريكي، الذي يستعرض تعزيز التعاون العسكري والأمني والاقتصادي والتبادل العلمي والثقافي والتعاون في مجال الطاقة.
فيديو | وزير الخارجية: النظام الإيراني لا يزال يمول الجهات المعادية للمملكة#الإخبارية pic.twitter.com/BkX0WruKIf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2020
فيديو | بومبيو: نشكر #المملكة على جهودها في الحفاظ على أمن المنطقة#الإخبارية pic.twitter.com/IxXYwcXWZ5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2020