نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير الخارجية: المملكة تعمل على توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة.. وستناقش إيجاد حل سياسي في اليمن
14/10/2020   5:50 م

وزير الخارجية: المملكة تعمل على توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة.. وستناقش إيجاد حل سياسي في اليمن

+ = -
716

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأربعاء)، إن المملكة تعمل على توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أن النظام الإيراني لا يزال يمول الجهات المعادية للمملكة، وأن الحوثيين يمثلون خطرا على إيصال المساعدات إلى اليمن، مشيراً إلى أن المملكة ستناقش إيجاد حل سياسي في اليمن.

من جانبه قدم وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو شكره للمملكة على جهودها المبذولة في الحفاظ على أمن المنطقة، ومجابهتها لجائحة فيروس كورونا.  وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت عن عقد أول جلسات الحوار الاستراتيجي السعودي – الأمريكي، الذي يستعرض تعزيز التعاون العسكري والأمني والاقتصادي والتبادل العلمي والثقافي والتعاون في مجال الطاقة.

وزير الخارجية: المملكة تعمل على توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة.. وستناقش إيجاد حل سياسي في اليمن

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885116437.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.