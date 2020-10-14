نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصادر: بدء سريان إلغاء عقوبة الجلد تعزيراً
14/10/2020   11:35 م

مصادر: بدء سريان إلغاء عقوبة الجلد تعزيراً

+ = -
963

قالت مصادر إن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما إلى المحاكم للبدء بسريان القرار الصادر عن المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد تعزيرا.

وأوضحت المصادر – وفقا لـ “عكاظ” – أن المحكمة العليا تلقت توجيهات بإعداد تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء ودراسة الهيئة العامة لها لعقوبة الجلد التعزيرية وما صاحب ذلك من آثار.

يذكر أن القرار الذي صدر في شهر مايو الماضي تضمن الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.

مصادر: بدء سريان إلغاء عقوبة الجلد تعزيراً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885116443.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.