مصادر: بدء سريان إلغاء عقوبة الجلد تعزيراً

قالت مصادر إن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما إلى المحاكم للبدء بسريان القرار الصادر عن المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد تعزيرا.
وأوضحت المصادر – وفقا لـ “عكاظ” – أن المحكمة العليا تلقت توجيهات بإعداد تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء ودراسة الهيئة العامة لها لعقوبة الجلد التعزيرية وما صاحب ذلك من آثار.
يذكر أن القرار الذي صدر في شهر مايو الماضي تضمن الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.