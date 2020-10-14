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أخبار محلية > أسعارها تصل لـ 13 ألفاً.. مسنات يحافظن على مهنة حياكة بيوت الشعر
14/10/2020   11:36 م

أسعارها تصل لـ 13 ألفاً.. مسنات يحافظن على مهنة حياكة بيوت الشعر

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واصلت مسنات في مدينة عرعر المداومة على مهنة حياكة بيوت الشعر اليدوية رغم انقراضها في كثير من مناطق المملكة.

وتشهد بيوت الشعر إقبالاً كبيراً مع بدء فصل الشتاء، خاصة ممن تتطلب أعمالهم وجودهم في البر، بهدف وقايتهم من البرد القارس.

وأوضحت إحدى السيدات العاملات في حياكة البيوت، في حديثها لقناة “العربية” اليوم الأربعاء، أنها تعلمت المهنة من والدتها وخالاتها ومن ثم ورّثتها لبناتها. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنها تعمل في هذه المهنة منذ 10 سنوات، وأن الأسعار تتفاوت بين 12-13 ألف ريال، حسب حجم الخيمة.

أسعارها تصل لـ 13 ألفاً.. مسنات يحافظن على مهنة حياكة بيوت الشعر

أخبار محلية
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