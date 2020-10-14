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أخبار محلية > “الشورى” يوافق على إلغاء شرط عدم مضي 5 سنوات على الثانوية العامة لقبول الطلاب بالجامعات
14/10/2020   11:41 م

“الشورى” يوافق على إلغاء شرط عدم مضي 5 سنوات على الثانوية العامة لقبول الطلاب بالجامعات

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وافق مجلس الشورى، اليوم (الأربعاء)، على إلغاء شرط ألا يكون قد مضى على الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على 5 سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية.

وأوضح أنه اتخذ القرار بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدّمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان، بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة التعليم.

وأكد الشورى أن قرار المجلس بشأن التقرير تضمن مطالبة الوزارة بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج، بما يضمن استخدامهما تكاملياً مع التعليم الاعتيادي. وفق “أخبار 24”.

“الشورى” يوافق على إلغاء شرط عدم مضي 5 سنوات على الثانوية العامة لقبول الطلاب بالجامعات

أخبار محلية
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