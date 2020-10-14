تعرّف على سعر ومواصفات آيفون 12 ميني الجديد

كشفت شركة أبل عن سلسلة آيفون 12 الجديدة، ويُعتبر هاتف آيفون 12 ميني هو أصغر وأرخص الإصدارات، حيث يبلغ سعر نسخة 64 جيجابايت 699 دولاراً ونسخة 128 جيجابايت 779 دولاراً و نسخة 256 جيجابايت 879 دولارا أمريكيا.
وتأتي الشاشة من نوع OLED بقياس 5.4 إنش بدقة 2340×1080 بكسل، بكثافة 476 بكسل لكل إنش، وتصل درجة سطوعها إلى 1200 درجة، مزود بمعالج A14 Bionic الجديد بمعمارية 64 بت وتقنية معالجة 5 نانومتر، وسعة تخزينية 64 / 128 / 256 جيجابايت.
فيما تتميز الكاميرا الخلفية بأنها ثنائية واحدة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل مع عدسة ذات فتحة ƒ/1.6، والثانية واسعة المجال مع فتحة عدسة ƒ/2.4 مع زاوية 120°، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2، وسماعات ستريو وتقنية التعرف على الوجه Face ID.
كما جاء الهاتف الجديد بـ 5 ألوان مختلفة وهي”أزرق، أخضر، أحمر، أبيض، أسود”، ويدعم شبكات الوايفاي 802.11ax Wi-Fi 6 وبلوتوث 5 وشبكات الجيل الرابع والخامس، بأبعاد 131.5 مليمتر للطول × 64 مليمتر للعرض وسمك 7.4 مليمتر، بينما يبلغ الوزن 133 جراماً. وفق “أخبار 24”.
فيما تتميز الكاميرا الخلفية الأساسية بفتحة عدسة F/1.6 والثانية واسعة المجال بفتحة عدسة F/2.4، بمواصفات: “تقنية Smart HDR 3 لضبط الألوان بحسب المشهد الذي يتم تصويره، خاصية التصوير الليلي Night Mode في الكاميرا الأساسية والكاميرا واسعة المجال معاً.
إلى جانب تصوير فيديو HDR بتقنية Dolby Vision حتى 30 إطاراً في الثانية وصوت ستريو، وتصوير فيديو 4k بمعدل 24 أو 30 أو 60 إطاراً في الثانية، وتثبيت بصري OIS في الكاميرا الأساسية، وخاصية التثبيت السينمائي عند تصوير الفيديو، ببطارية تدوم حتى 15 ساعة أو 10 ساعات في حالة تشغيل مقاطع الفيديو.