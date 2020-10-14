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أخبار محلية > بالفيديو.. الزامل: 30 سعودياً قادوا عملية تصنيع أول زورق اعتراضي محلي للقوات البحرية
14/10/2020   11:44 م

بالفيديو.. الزامل: 30 سعودياً قادوا عملية تصنيع أول زورق اعتراضي محلي للقوات البحرية

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كشف رئيس مجلس إدارة شركة الزامل البحرية، خالد الزامل، أن 30 شاباً سعودياً قادوا عملية صناعة الزورق الاعتراضي لصالح القوات البحرية.

وأوضح، في حديثه لقناة العربية اليوم (الأربعاء)، أن الشباب السعوديين تم تدريبهم في فرنسا في تخصصات تقنية وفنية ويقومون بتدريب بقية زملائهم في الشركة.

من جهته، أكد سعود الزامل رئيس الشركة أن الزورق تم تصنيعه بأعلى المواصفات في العالم لزورق اعتراضي بحجم كبير، وذلك بشهادة شركة سيمنس الفرنسية التي شاركت في الصنع. وفق “أخبار 24”.

كانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية والقوات البحرية الملكية السعودية، دشنت اليوم الزورق المُصنّع محليا وفق أعلى المواصفات العالمية.

بالفيديو.. الزامل: 30 سعودياً قادوا عملية تصنيع أول زورق اعتراضي محلي للقوات البحرية

أخبار محلية
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