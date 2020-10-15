بعد ثبوت التسربات.. “المياه الوطنية” تجري تسويات مع العملاء بـ 800 مليون ريال

كشفت شركة المياه الوطنية أنها دفعت 800 مليون ريال تسويات لعملائها بعد التأكد من ارتفاع فواتيرهم بسبب التسرب.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الموكلي، خلال حديثه في برنامج “بودكاست سقراط”، أن ذلك تم وفق النظام، فإذا اكتشف تسرب تتم ملاحظة الاستهلاك بعد إصلاحه وإذا انخفضت الفاتورة تعالج بأثر رجعي وتُحسب وفق الاستهلاك الجديد.
وبين أن التسربات تشكل 82% من أسباب ارتفاع الفواتير، و17% تحديث بيانات، بحيث يكون – مثلاً – المبنى سكنياً ومسجلاً لديهم كتجاري، وأن واحداً في المائة بسبب العدادات. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنهم من خلال مبادرة “رشد” راقبوا استهلاك منازل ألف عميل في الرياض وجدة والشرقية من أصحاب الفواتير المرتفعة، وتبين أن 93% من الزيادة بسبب التسربات، وبعد معالجتها انخفضت فواتيرهم بنسبة 40%.
وأضاف “الموكلي” أن قيمة التعرفة الحالية لفواتير المياه تمثل 30% فقط من التكلفة.