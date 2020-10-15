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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري: تجربة لقاح “كورونا” على 5 آلاف شخص بالمملكة بعد اعتماده من “الغذاء والدواء
15/10/2020   6:26 ص

بالفيديو.. استشاري: تجربة لقاح “كورونا” على 5 آلاف شخص بالمملكة بعد اعتماده من “الغذاء والدواء

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كشف استشاري أمراض معدية، عن إجراء اختبارات للقاح ضد فيروس “كورونا” المُستجد على نحو 5 آلاف شخص بالمملكة، بعد اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء لهذا اللقاح.

وقال استشاري الأمراض المعدية وائل باجهموم، إن هناك حرصاً لدى وزارة الصحة على استخدام اللقاحات المثبتة عالمياً لضمان سلامة المجتمع، مشيراً إلى أن بعض الدول تستخدم لقاحات جديدة تحت بند “تصريح طارئ”.

ونوه في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن اللقاح المضاد لـ”كورونا” يجب قبل استخدامه التأكد من سلامته وعدم وجود مشاكل صحية مصاحبة له، وأن يكون مفيداً في الحالات الخاصة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن معظم الشركات لا تنتج اللقاحات بطريقة مباشرة ولكنها تمر بمراحل علمية، هي المرحلة المخبرية والتي يناقش فيها العلماء مدى إمكانية استخدام اللقاح، ومن ثم تجربته على الحيوانات في المختبر لإثبات فاعليته، وبعد ذلك يتم التدرج في استخدامه على البشر.

بالفيديو.. استشاري: تجربة لقاح “كورونا” على 5 آلاف شخص بالمملكة بعد اعتماده من “الغذاء والدواء

أخبار محلية
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