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أخبار المناطق > مُعلمة بالدمام تطرد طالبة من المنصة المدرسية بسبب الرسوم.. ووالدتها تروي التفاصيل
15/10/2020   6:29 ص

مُعلمة بالدمام تطرد طالبة من المنصة المدرسية بسبب الرسوم.. ووالدتها تروي التفاصيل

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طردت مُعلمة بإحدى المدارس الأهلية في محافظة الدمام بالمنطقة الشرقية، طالبة في الصف الأول الابتدائي من حصة بالمنصة المدرسية؛ بسبب عدم استكمال رسوم اشتراكها المدرسي.

وأوضحت والدة الطالبة، أن ابنتها تعرضت للطرد من قبل المُعلمة في بداية الدرس بصورة مفاجئة، مشيراً إلى أنها حاولت الدخول للمنصة مجدداً لكنها فشلت.

وبيّنت وفقاً لـ”عكاظ”، أن المعلمة بررت هذا الأمر بعدم استكمال دفع الرسوم الخاصة بالطالبة، موضحةً أن المعلمة اشترطت استكمال سداد الرسوم الدراسية للسماح بدخولها.

ولفتت إلى أن التصرف كان غريباً من المعلمة وتسبب في دخول ابنتها بنوبة بكاء، مبديةً استغرابها من عدم تواصل المعلمة مع أسرتها بدلاً من هذا التصرف.

مُعلمة بالدمام تطرد طالبة من المنصة المدرسية بسبب الرسوم.. ووالدتها تروي التفاصيل

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