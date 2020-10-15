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اخبار رياضية > بعد 20 عاماً من العمل.. البنغلاديشي منير أحمد يودع غرفة ملابس الاتفاق
15/10/2020   6:32 ص

بعد 20 عاماً من العمل.. البنغلاديشي منير أحمد يودع غرفة ملابس الاتفاق

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ودع إداريو ولاعبو نادي الاتفاق، مسؤول الملابس منير أحمد، بعد انتهاء فترة عمله التي امتدت لنحو عقدين من الزمن.

وقال البنغلاديشي منير أحمد إنه أنهى عمله بنادي الاتفاق وغادر إلى بلاده، بعد 20 سنة من الحب والانتماء للنادي، مضيفاً أنه قرر الرحيل عن العمل؛ بسبب ظروف خاصة وعائلية حدثت له مؤخراً.

من جانبه، أشار لاعب نادي الاتفاق هزاع الهزاع، إلى أن منير من قدامى العاملين في النادي، وتدرج معه بكل الفئات السنية التي لعب بها، مبيناً أنه من الناس الخلوقة والصادقة والأمينة. وفق “أخبار 24”.

بدوره أوضح المدير التنفيذي لنادي الاتفاق عمر باخشوين، أن منير كان حزيناً خلال تنفيذ قرار رحيله، لكنه كان مجبراً على ذلك بسبب ظروفه.

بعد 20 عاماً من العمل.. البنغلاديشي منير أحمد يودع غرفة ملابس الاتفاق

اخبار رياضية
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