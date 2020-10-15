"الجوازات": 6 شروط لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونياً عبر "أبشر"

حددت منصة “أبشر”، عدة شروط لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونياً من خلالها.
وجاء في قائمة الشروط التي أعلنتها المنصة:
ـ ألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوماً من تاريخ دخول المملكة.
ـ يجب عند تنفيذ خدمة التمديد أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل، وألا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام.
ـ أن يكون صاحب التأشيرة متواجداً داخل المملكة ولم يسجل عليه أي مخالفات مرورية غير مُسددة.
ـ أن تكون مدة التأمين الطبي تُغطي فترة التمديد المطلوبة.
ـ صلاحية جواز صاحب التأشيرة (الزائر).
ـ سداد رسوم تمديد التأشيرة.
وفق “أخبار 24”.