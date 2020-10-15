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أخبار محلية > بالفيديو.. “المصلح” يوضح حكم تعليق الصور الفوتوغرافية للأحياء والأموات
15/10/2020   1:08 م

بالفيديو.. “المصلح” يوضح حكم تعليق الصور الفوتوغرافية للأحياء والأموات

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أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، حكم تعليق الصور الفوتوغرافية للأحياء وكذلك للأموات على الجدران.

وقال الشيخ المصلح، خلال إحدى حلقات برنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد”، إنه إن كان الهدف من تعليق الصور الفوتوغرافية مصلحة كالتعليم أو التعريف ونحو ذلك فلا حرج، أما إذا لم يكن في الأمر مصلحة فالأولى تجنبه.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “المصلح” يوضح حكم تعليق الصور الفوتوغرافية للأحياء والأموات

أخبار محلية
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