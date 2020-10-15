بالفيديو.. “المصلح” يوضح حكم تعليق الصور الفوتوغرافية للأحياء والأموات

أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، حكم تعليق الصور الفوتوغرافية للأحياء وكذلك للأموات على الجدران.
وقال الشيخ المصلح، خلال إحدى حلقات برنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد”، إنه إن كان الهدف من تعليق الصور الفوتوغرافية مصلحة كالتعليم أو التعريف ونحو ذلك فلا حرج، أما إذا لم يكن في الأمر مصلحة فالأولى تجنبه.
حكم تعليق الصور الفوتوغرافية للأحياء والأموات#خالد_المصلح #دروس_المصلح #برامج_المصلح #يوم_الجمعة #خطب_المصلح #فتاوى_المصلح @Dr_almosleh pic.twitter.com/ohgVZRPiSY
— خالد المصلح (@Dr_almosleh) October 14, 2020
وفق “أخبار 24”.