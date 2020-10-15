‏”فلكية جدة”: الأحد المقبل غرة ربيع الأول واحتمال رؤية الهلال ‏بالعين المجردة

توقعت الجمعية الفلكية بجدة أن يكون يوم السبت المقبل هو المتمم للثلاثين من صفر، ويوم الأحد 18 أكتوبر هو غرة شهر ربيع الأول 1442هـ، بحسب تقويم أم القرى.
وأوضح رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الجمعة 29 صفر 1442 الموافق 16 أكتوبر 2020 بحسب تقويم أم القرى، مع غروب الشمس عند الساعة 5:56 مساء وقبل حدوث الاقتران المركزي.
وبيّن أنه في مساء يوم السبت (17 أكتوبر) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:55 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 09 درجات، وسيغرب عند الساعة 06:40 مساءً، وستكون رؤية هلال القمر ممكنة بالعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة. وفق “أخبار 24”.