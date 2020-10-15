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أخبار الخرج > الظهران تشهد اليوم افتتاح أكبر سينما بالشرقية.. وصالات جديدة مرتقبة في الطائف وبريدة والخرج
15/10/2020   1:17 م

الظهران تشهد اليوم افتتاح أكبر سينما بالشرقية.. وصالات جديدة مرتقبة في الطائف وبريدة والخرج

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تشهد مدينة الظهران، مساء اليوم (الخميس)، افتتاح دار للسينما في مجمع الظهران مول، وتعد من أكبر دور العرض في المنطقة الشرقية، حيث يحتوي الموقع على 18 صالة عرض، بسعة إجمالية تصل إلى 2368 مقعداً.

وقال مدير عام إدارة التسويق لدى شركة “موڤي سينما”، محمود مرزا، إن صالات العرض بسينما الظهران ستكون متنوعة، ومنها 3 صالات للتجربة الفخمة المقدمة من موفي سينما (سويتس)، وصالة نظام سامسونج أونكس الأولى من نوعها بشاشة عرض LED، وصالة دولبي سينما الشهيرة.

وأضاف، وفقًا لـ”المدينة”، أن شركته تستهدف زيادة عدد الشاشات التابعة لها إلى 600 شاشة بحلول 2025، وفتح صالات جديدة في مدن الطائف وبريدة والخرج. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن هذا الافتتاح يأتي ضمن افتتاحات أخرى لصالات سينما في المملكة، حيث وصل عدد ما تم افتتاحه إلى 20 دار سينما، وسيرتفع هذا العدد إلى 21 بالافتتاح الذي ستشهده مدينة الظهران مساء اليوم.

الظهران تشهد اليوم افتتاح أكبر سينما بالشرقية.. وصالات جديدة مرتقبة في الطائف وبريدة والخرج

أخبار الخرج, أخبار المناطق
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