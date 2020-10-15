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أخبار محلية > “بونويرة”.. اليوم بدء عرض أول فيلم رعب سعودي بتمويل ذاتي ووجوه جديدة
15/10/2020   4:08 م

“بونويرة”.. اليوم بدء عرض أول فيلم رعب سعودي بتمويل ذاتي ووجوه جديدة

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تشهد قاعات العرض السينمائية بالمملكة، اليوم (الخميس)، عرض ‏فيلم” بونويرة”، كأوّل فيلم رعب، يتم إنتاجه بالمملكة، بتمويلٍ ‏ذاتي، ووجوه جديدة‎.‎

ويوضح منتج الفيلم، عبدالله أبو الجدايل وفقًا لـ‎ CNN” ‎بالعربية”، أنه يختبر في الفيلم “فرضية الفرد ضد المجموعة ‏في هذا العالم”، ضمن توجه لـ”إنتاج أفلام مستوحاة من الثقافة ‏السعودية، بجودةٍ كتابية، وإنتاجية، لا تقل عن الأفلام العالمية‎”.

ويتوقع أبو الجدايل رد فعل مبشّرًا من قبل الجمهور؛ إذ إن أفلام ‏الرعب والإثارة والآكشن تلقى إقبالاً واسعاً من الجماهير، في ‏الوقت الذي يفتقر السوق السينمائي إلى أفلام عربية من هذا ‏النوع‎، على حد قوله.‎

ويشير إلى أن الفيلم استغرق سنة كاملة من الكتابة إلى الإنتاج، ‏وابتعد في خياراته لأبطال الفيلم عن الممثلين المعروفين لدى ‏الجمهور، لافتًا إلى أن تقديم وجوه جديدة ملائمة للشخصيات “‏سيجعل المشاهدين يتعلقون بها أكثر”، بالإضافة لرغبته في ‏‏”البحث عن مواهب دفينة”.‏ وفق “أخبار 24”.

وتدور أحداث الفيلم المأخوذة من “أسطورة أبو نويرة” الشعبية، ‏حول لقاء عدد من الأصدقاء مجدداً بعد انقطاعٍ طويل، في رحلةٍ ‏صحراوية، لكنهم يواجهون ما لم يكن في الحسبان، حينما يقرر ‏‏”سعود” استكشاف ضوءٍ آتٍ من بعيد، لكنه يختفي‎.‎

وتُفتتح مساء اليوم (الخميس)، بمدينة الظهران، دار للسينما ‏في مجمع الظهران مول، وتعد من أكبر دور العرض في ‏المنطقة الشرقية، حيث تحتوي على 18 صالة عرض، ‏بسعة إجمالية تصل إلى 2368 مقعداً‎.‎

يشار إلى أن ما تم افتتاحه من صالات عرض سينمائية حتى الآن ‏وصل إلى 21 صالة عرض‎.‎

“بونويرة”.. اليوم بدء عرض أول فيلم رعب سعودي بتمويل ذاتي ووجوه جديدة

أخبار محلية
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