انطلقت في اليمن اليوم (الخميس)، أكبر عملية تبادل للأسرى، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي بين التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والمليشيات الحوثية.
وينص الاتفاق بين الجانبين على إطلاق التحالف سراح 681 من مقاتلي الحوثي، بينما سيطلق الحوثي نحو 400 شخص بينهم 15 جنديًا سعوديًا و4 سودانيين، فيما يُتوقع أن تشمل عملية تبادل الأسرى إطلاق سراح أفراد تابعين لقوات التحالف.
وتتم عملية التبادل برعاية الأمم المتحدة، وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي ذكرت أن فرقها موجودة في المطارات التي تتولى نقل الأسرى، مؤكدة أن هناك طائرات تحركت بالفعل. وفق “أخبار 24”.
وفي نفس السياق، شهد مطار سيئون الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية في وسط اليمن منذ قليل، إقلاع طائرة تقل أسرى حوثيين متجهين لصنعاء، فيما توقعت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يارا خواجة، أن تتم عمليات الإفراج خلال الساعات المقبلة.
صور حصرية لــ #العربية لوصول أسرى الشرعية اليمنية إلى #مطار_سيئون pic.twitter.com/XxeNgkUMq4
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) October 15, 2020