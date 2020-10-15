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أخبار محلية > “حساب المواطن” يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على استحقاق الدعم لشهر أكتوبر
15/10/2020   4:14 م

“حساب المواطن” يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على استحقاق الدعم لشهر أكتوبر

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أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم (الخميس)، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ35 لشهر أكتوبر الجاري.

وقال البرنامج إن إرسال طلبات الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية.

وكان البرنامج قد أودع الأحد الماضي ‏‏1.8 مليار ريال للدفعة الـ35 لشهر سبتمبر، في حسابات 10.4 مليون مستفيد وتابع مكتملة ‏طلباتهم. وفق “أخبار 24”.

وأوضح البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن ‏الدفعة السابقة بلغ 19.2 مليون ريال، لافتاً إلى أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه ‏الدفعة.

“حساب المواطن” يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على استحقاق الدعم لشهر أكتوبر

أخبار محلية
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