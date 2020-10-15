النصر ينجح في إبقاء “فيتوريا” لموسمين

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، إلى اتفاق مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا من أجل تجديد عقدة وقيادة الفريق في الفترة المُقبلة.
وأوضحت التقارير وفقًا لـ”GOAL”، أن الإدارة النصراوية اتفقت مع فيتوريا على تجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين، حيث سيحصل على 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.
وكان فيتوريا قد نجح في قيادة النصر لتحقيق بطولتين خلال الفترة الماضية، حيث حقق الفريق تحت قيادته لقب الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودي، كما قاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل توديعه البطولة على يد برسبوليس الإيراني.