نجم الأهلي يعلن رحيله رسمياً

أعلن جناح أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ناصر الدعجاني، رحيله بشكل رسمي، بعد توقيع مخالصة مالية معه، بناء على قرار المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، حيث إنه لن يحتاج لخدمات اللاعب في الموسم الجديد.
وقال “الدعجاني” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه، شكراً للجميع على الـ11 سنة التي قضيتها مع النادي الأهلي، كان الشرف لي بحمل هذا القميص وأسأل الله التوفيق لي ولكم في قادم المنافسات”. وفق “أخبار 24”.
تواجد ناصر الدعجاني في بداياته مع الأهلي خلال الفترة من 2009 حتى 2018 عندما صعد للفريق الأول وبعدها تمت إعارته إلى فاتيما البرتغالي ثم عاد للأهلي وخرج على سبيل الإعارة مرة أخرى إلى التعاون في يناير 2019 حتى نهاية الموسم.
الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه ،
شكرا للجميع على الـ ( 11 ) سنة التي قضيتها مع النادي الأهلي ( @ALAHLI_FC ) ، كان الشرف لي بحمل هذا القميص 💚 ، واسأل الله التوفيق لي ولكم في قادم المنافسات .
— Naseer Aldagani (@n11nnnn) October 14, 2020