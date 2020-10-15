ياسر القحطاني يودع حسين عبد الغني برسالة مؤثرة

ودع لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق ياسر القحطاني، لاعب النادي الأهلي حسين عبد الغني، برسالة مؤثرة، بعد أنباء عن اعتزاله كرة القدم نهائيًا.
وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الوداع صعب وخصوصًا إن كان لوداع شخصية رياضية غير اعتيادية، مسيرة حافلة بالإنجازات وقدوة احترافيه لكل الأجيال القادمة”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف لاعب الهلال السابق: “شكراً للكابتن الكبير والصديق حسين عبد الغني على كل ما قدمت لوطنك وللأندية التي مثلتها”.
الوداع صعب وخصوصاً إن كان لوداع شخصية رياضية غير اعتياديه.
مسيرة حافلة بالإنجازات وقدوة احترافيه لكل الأجيال القادمة.
شكراً للكابتن الكبير والصديق #حسين_عبدالغني على كل ماقدمت لوطنك وللأندية التي مثلتها. pic.twitter.com/AF8jO3IjGt
— ياسر القحطاني (@Y20) October 14, 2020