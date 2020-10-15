“بيتروس” يقف عائقًا أمام إدارة النصر.. والمخالصة بـ 6 ملايين دولار

كشفت مصادر صحفية، عن آخر تطورات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي بيتروس ماتيوس، بشأن رحيلة عن النادي.
وأوضحت المصادر وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”، أن إدارة النصر تسعى للتخلص من بيتروس، بعد إجراء العديد من التعاقدات الأجنبية خلال فترة الماضية، كما لا توجد رغبة من الجهاز الفني في استمرار اللاعب.
وبينت أن اللاعب رفض حلول الإدارة، لإعارته لأحد الأندية، كما أن راتبه العالي أعاق انتقاله إلى أي فريق بالدوري السعودي، حيث لن يستطيع أي نادي تحملها خلال الموسم الجديد.
وأشارت إلى أن بيتروس خيّر الإدارة النصراوية، بين استمراره مع الفريق، أو منحه كامل حقوقه المالية التي تصل إلى 6 ملايين دولار، (رواتبه في موسمين)، ومن ثم توقيع مخالصة مالية.