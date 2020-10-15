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اخبار رياضية > شرفي نصراوي ينهي أزمة “حمدالله” مع ناديه
15/10/2020   4:19 م

شرفي نصراوي ينهي أزمة “حمدالله” مع ناديه

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ذكرت مصادر أن أزمة لاعب فريق النصر عبدالرزاق حمدالله مع إدارة ناديه بسبب الرواتب المتأخرة، والتي ألمح اللاعب المغربي على إثرها بالرحيل عن الفريق، قد انتهت.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن العضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف قدم دعماً مالياً للنادي بلغ نحو 5 ملايين، تمكنت من خلاله الإدارة في توفير الرواتب المتأخرة لهداف النصر.

وأضافت أن إدارة النصر حولت راتب شهرين للاعب وأرفقت صور الحوالة في ردها على الإنذار الرسمي الذي أرسله اللاعب للإدارة قبل أسبوع.

وكان وكيل أعمال حمدالله كشف عبر حسابه في “إنستغرام”، أن الهداف المغربي قد يغادر النصر الأسبوع المقبل، على خلفية الأزمة مع ناديه.

شرفي نصراوي ينهي أزمة “حمدالله” مع ناديه

اخبار رياضية
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