نشر سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن، محمد آل جابر، صورة جمعت الـ 19 جنديا العائدين اليوم من اليمن، وعلق عليها بقوله: “بمتابعة القيادة، عاد الأبطال، حماة الوطن”.
وأضاف أن عودة الأبطال السعوديين والسودانيين مع أشقائهم أبطال الجيش اليمني هذا اليوم أكدت أن الدماء والمواقف واحدة في كل الجبهات لمواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
ودعا بالرحمة للشهداء الأبطال من المملكة والإمارات والسودان ودول التحالف،الذين اختلطت دماؤهم مع أبطال وشهداء الجيش اليمني.
وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم الخميس، من بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين.
وفق “أخبار 24”.