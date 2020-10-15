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أخبار محلية > شركة سعودية تحصل على رخصة تصنيع مكونات طائرات “التايفون” المقاتلة داخل المملكة
15/10/2020   6:18 م

شركة سعودية تحصل على رخصة تصنيع مكونات طائرات “التايفون” المقاتلة داخل المملكة

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حصلت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة “وهج” على رخصة الجودة، كأول شركة سعودية تصنِّع مكونات طائرات التايفون الميكانيكية في المملكة.

وأكد رئيس الشركة، أيمن الحازمي، أن حصولهم على هذه الرخصة يبين التزامهم بجودة المنتجات التي يتم تصنيعها، وحرصهم على توطين هذه الصناعات، من خلال كوادر بشرية وطنية، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، في توطين الصناعات العسكرية.

وأضاف أن الرخصة التي حصلوا عليها من شركة بي إيه إي سيستمز البريطانية تتويج لعمل وجهود استمرت لمدة 12 شهرًا، مبينا أنهم سيوفرون المكونات الآلية لطائرة تايفون في المملكة. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن طائرة “التايفون” البريطانية الصنع تُعد أحدث الطائرات المقاتلة في العالم، لما تمتاز به من قدرة عالية على القتال، وتملك إمكانات قتالية متقدمة وقدرة على حمل أكبر عدد من الأسلحة المختلفة.

شركة سعودية تحصل على رخصة تصنيع مكونات طائرات “التايفون” المقاتلة داخل المملكة

أخبار محلية
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