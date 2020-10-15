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أخبار محلية > بعد استئناف العمرة جزئياً.. تعرّف على دور مركز الضبط الأمني بالشميسي (فيديو)
15/10/2020   6:19 م

بعد استئناف العمرة جزئياً.. تعرّف على دور مركز الضبط الأمني بالشميسي (فيديو)

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استأنفت مراكز الضبط الأمني في مكة المكرمة عملها مع السماح بأداء العمرة جزئيا، تسهيلا وتنظيما للمعتمرين للوصول للمسجد الحرام، مع تجهيز تلك المراكز لأجل انسيابية حركة سيارات المعتمرين.

وقال الضابط المسؤول عن مركز الشميسي إنهم بدأوا في تكثيف عدد الدوريات العاملة في الميدان على مدار 24 ساعة، سواء الدوريات الرسمية أو السرية، وكذلك زيادة القوى العاملة في مركز الضبط الأمني بالشميسي. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن هناك تأهباً لمواكبة حركة السير المتوقعة، سواء حركة المركبات أو المعتمرين، والعمل على ضبط الحركة مروريا، مؤكدا على متابعة الالتزام بالاحترازات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

بعد استئناف العمرة جزئياً.. تعرّف على دور مركز الضبط الأمني بالشميسي (فيديو)

أخبار محلية
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