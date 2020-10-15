باشرت 51 فتاة عملهن للمرة الأولي في تاريخ الحياة النيابية ‏بالمملكة بوظيفة “ملازمات تحقيق” في القضايا المختلفة الخاصة ‏بالنساء، كجرائم المخدرات والأحداث والمؤثرات العقلية.‏

وأكدت بعضهن وفقًا لـ”العربية” أنه تم خضوعهن لبرنامج ‏تدريبي لمدة عام دراسي؛ للتعرف على نظام الإجراءات الجزائية ‏ودراسة القضايا والرقابة على بعض المرافق الأمنية‎.‎

وأوضحن أنهن استلمن العمل منذ أكثر من شهرين ونصف، ‏ومارسن التحقيقات في قضايا الاعتداء على المال العام، والقضايا ‏الخاصة بالأخلاق والعرض، بالإضافة لمراقبتهن للسجون النسائية ‏ومؤسسات رعاية الفتيات ودور الإيواء.‏