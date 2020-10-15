باشرت 51 فتاة عملهن للمرة الأولي في تاريخ الحياة النيابية بالمملكة بوظيفة “ملازمات تحقيق” في القضايا المختلفة الخاصة بالنساء، كجرائم المخدرات والأحداث والمؤثرات العقلية.
وأكدت بعضهن وفقًا لـ”العربية” أنه تم خضوعهن لبرنامج تدريبي لمدة عام دراسي؛ للتعرف على نظام الإجراءات الجزائية ودراسة القضايا والرقابة على بعض المرافق الأمنية.
وأوضحن أنهن استلمن العمل منذ أكثر من شهرين ونصف، ومارسن التحقيقات في قضايا الاعتداء على المال العام، والقضايا الخاصة بالأخلاق والعرض، بالإضافة لمراقبتهن للسجون النسائية ومؤسسات رعاية الفتيات ودور الإيواء.