والدة يمني مفرج عنه من قبل الحوثيين: أبناؤنا عبارة عن هياكل عظمية ولا يستطيعون السير لوحدهم

كشفت والدة أحد الأسرى اليمنيين المفرج عنهم من قبل المليشيات الحوثية بعد صفقة التبادل مع الحكومة اليمنية وضع ابنها وزملائه عقب الإفراج عنهم.
وأوضحت، في حديثها لقناة العربية اليوم (الخميس)، أنها صُدموا من وضع المفرج عنهم؛ حيث كانوا عبارة عن هياكل عظمية وغالبيتهم لا يقدرون على السير دون استخدام العكاز.
وأضافت أنهم كانوا يعانون من سوء التغذية وعدم حصولهم على العلاج بعد إصابتهم بالمرض.
وأشارت إلى أن ابنها ألقي القبض قبل 3 سنوات وكان عمره 17 عاما، واتُّهم بأنه يقدم احداثيات للجيش اليمني، رغم أنه كان مسافراً ولأعلاقه له بالجيش.
#العربية تنفرد بلقاءات مع أمهات المفرج عنهم في صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية وميليشا الحوثي pic.twitter.com/bDqN9JMroo
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) October 15, 2020
وفق “أخبار 24”.