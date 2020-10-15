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أخبار محلية > والدة يمني مفرج عنه من قبل الحوثيين: أبناؤنا عبارة عن هياكل عظمية ولا يستطيعون السير لوحدهم
15/10/2020   9:59 م

والدة يمني مفرج عنه من قبل الحوثيين: أبناؤنا عبارة عن هياكل عظمية ولا يستطيعون السير لوحدهم

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كشفت والدة أحد الأسرى اليمنيين المفرج عنهم من قبل المليشيات الحوثية بعد صفقة التبادل مع الحكومة اليمنية وضع ابنها وزملائه عقب الإفراج عنهم.

وأوضحت، في حديثها لقناة العربية اليوم (الخميس)، أنها صُدموا من وضع المفرج عنهم؛ حيث كانوا عبارة عن هياكل عظمية وغالبيتهم لا يقدرون على السير دون استخدام العكاز.

وأضافت أنهم كانوا يعانون من سوء التغذية وعدم حصولهم على العلاج بعد إصابتهم بالمرض.

وأشارت إلى أن ابنها ألقي القبض قبل 3 سنوات وكان عمره 17 عاما، واتُّهم بأنه يقدم احداثيات للجيش اليمني، رغم أنه كان مسافراً ولأعلاقه له بالجيش.

وفق “أخبار 24”.

والدة يمني مفرج عنه من قبل الحوثيين: أبناؤنا عبارة عن هياكل عظمية ولا يستطيعون السير لوحدهم

أخبار محلية
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