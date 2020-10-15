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أخبار محلية > بث مباشر للحرمين على مدار الساعة بزاوية 360 درجة عبر تطبيقات الهواتف الذكية
15/10/2020   10:03 م

بث مباشر للحرمين على مدار الساعة بزاوية 360 درجة عبر تطبيقات الهواتف الذكية

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تعتزم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تدشين مشروع البث المباشر من الحرمين الشريفين، والذي تعمل عليه الإدارة العامة لتقنية المعلومات، بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي.

ويهدف المشروع إلى نقل بث حي ومباشر عبر كاميرات ثابتة تنقل الصورة بزاوية 360 درجة، وسيكون البث متاحاً على مدار 24 ساعة.

وسيتم ربط المشروع بحسب موقع “العربية نت” بمنصة “منارة الحرمين”، لتمكين المسلمين في مختلف بقاع الأرض من الدخول إلى التطبيق في هواتفهم الذكية، ومشاهدة البث المباشر للحرمين. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن منصة “منارة الحرمين” تبث خطب الجمعة للحرمين الشريفين، والدروس العلمية، والمحاضرات، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال.

بث مباشر للحرمين على مدار الساعة بزاوية 360 درجة عبر تطبيقات الهواتف الذكية

أخبار محلية
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