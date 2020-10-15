بالفيديو.. “تقني” يوضح مدى صحة تجسس التطبيقات على مستخدميها.. وسبب الإقبال على التطبيقات الصينية

علق المختص في تقنية المعلومات المهندس خالد أبو إبراهيم على ما يُتداول حول احتمالية تجسس التطبيقات الذكية على مستخدميها، مستعرضا النجاح الصيني في الترويج لتطبيقاتها عالميا.
وقال إن معظم المواقع والتطبيقات تحتفظ بمعلومات مستخدميها، والمستخدم نفسه يوافق على استخدام معلوماته في الإعلان وغيره، وليس هناك تجسس، فالادعاء بالتجسس يكون لو حدث ذلك دون علمك.
وأوضح أن حظر التطبيقات ليس هو الحل؛ فالهند حظرت تيك توك لـ 400 مليون هندي فتم تحميله من قبل 800 مليون خارجها خلال عام 2020، مشيدا بالأفكار الصينية التي تسهل على المستخدمين بتطبيقات لها مميزات كثيرة، مثل تطبيقات تبادل الملفات كبيرة الحجم وغيرها. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن التطبيق الصيني يوفر عليك عمل تعديل “مونتاج” على الفيديو ويقوم هو بذلك، كما درسوا نفسية المستخدم الذي يحب علامات الإعجاب والتعليق، ويرسلون الفيديو الذي تنشره إلى حساب أحد المشاهير الذي تتشابه فيديوهاته معه.
فيديو | #ترمب يتهم تطبيق الـ “تيك توك” بالتجسس لحساب #بكين.. هل بالفعل التطبيقات الصينية تتجسس على المستخدمين؟#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/TT5SciPM71
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 15, 2020