بالفيديو.. مواطنتان ترويان قصة شفائهما من سرطان الثدي مرتين

روت مواطنتان تجربتهما في انتصارهما على سرطان الثدي مرتين وردة فعل المجتمع على المصاب بالمرض.
وأوضحت جيهان الطويرقي أنها أصيبت بالمرض للمرة الأولى عام 2007 واستمر معها لمدة 7 أعوام، ثم تعافت منه بعد جرعات الكيماوي وعملية إزالة الثدي.
وأضافت، في حديثها لبرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية اليوم (الخميس)، أن أطفالها فاجأوها بحلق شعرهم مثلها عندما كانت تأخذ الكيماوي، وأن ابنتها التي تبلغ 7 أعوام كانت تجهز لها حبوب الكورتزون المخصصة لها قبل الجرعة في الوقت المحدد لها.
وبينت أن الإصابة الثانية كانت عام 2019 وكانت تشعر بتعب متواصل، وعندما شاهدها ابنها في تلك الوضع طلب منها السفر خارج المملكة، وبعد الفحص تأكدت إصابتها ثانية وشُفيت سريعا، حيث ساعدها الاكتشاف المبكر في تجاوزه سريعاً.
من جانبه، كشفت لطيفة العياف أن الناس تنظر لمرض السرطان على أنه الموت، ولكنها نظرت إليه كحياة جديدة ونجحت في تجاوزه مرتين بوقفة أسرتها القوية خلفها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها بعد إصابتها الأولى طلبت من زوجها الزواج، ولكنه رفض وظل واقفاً إلى جانبها وداعماً لها.
وكشفت أنها اتجهت للعمل الطوعي للتوعية بضرورة الفحص المبكر لأنه يسهم في تجاوز المرض سريعاً حال تم اكتشافه، مؤكدة أن البعض ينظر للمصاب بالسرطان وكأنه شخص معد.
فيديو | متعافيات من #السرطان: افحصوا كل عام فالسرطان لا يعرف عمر معين #سرطان_الثدي#الراصد pic.twitter.com/kBSxi8duSj
— الراصد (@alraasd) October 15, 2020