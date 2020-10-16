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أخبار المناطق > بالفيديو.. يصل الدخل 6 آلاف ريال يومياً في المناسبات.. شاب يروي قصة نجاحه في “الفود تراك” بعد ترك الوظيفة ودعم والدته له
16/10/2020   3:17 ص

بالفيديو.. يصل الدخل 6 آلاف ريال يومياً في المناسبات.. شاب يروي قصة نجاحه في “الفود تراك” بعد ترك الوظيفة ودعم والدته له

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كشف شاب قصة تركه الوظيفة وتفرغه للعمل في “الفود ترك” بعد أن دعمته والدته مادياً لبدء المشروع.

وأوضح محسن إبراهيم أنه لم يكن مستقراً مادياً في الوظيفة ومنحته والدته 15 ألف ريال بدأ بها مشروعه، ومن ثم أصبح يملك اثنين من “الفود تراك”.

وأضاف، في حديثه لبرنامج “الراصد” في قناة الإخبارية اليوم (الخميس)، أن المبيعات في الفود تراك تعتمد على المواسم والمناسبات، بحيث تصل أحياناً إلى 4 و6 آلاف ريال يومياً. وفق “أخبار 24”.

وبين أن العمل في “الفود تراك” مرهق ذهنياً وبدنياً، وأن الحديث عن ارتفاع أسعارهم أكثر من الكافيهات ليس صحيحاً.

بالفيديو.. يصل الدخل 6 آلاف ريال يومياً في المناسبات.. شاب يروي قصة نجاحه في “الفود تراك” بعد ترك الوظيفة ودعم والدته له

أخبار المناطق
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