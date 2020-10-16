” تنسيقي حجاج الداخل” يكرم المساهمين معه في مبادرات كورونا ومهامه في موسم حج 1441هـ

كرم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل الجهات المساندة له في تنفيذ المهام الميدانية الموكلة له في موسم الحج الاستثنائي 1441هـ والجهات المساهمة في مبادرات المجلس لمواجهة جائحة كورونا من مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ومنشآتهم الشقيقة.
أقيم الحفل بحضور سعادة الوكيل المساعد لشؤون الحج بوزارة الحج والعمرة فايز البركاتي ونائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونخبة من ملاك ومدراء عموم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.
وقد صرح رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالرحمن الحقباني بأن هذا الحفل يأتي من واجب الوفاء والتكريم لمن ساهم معنا في هذا الواجب الديني والوطني نحو مجتمعنا عبر المساهمة في تنفيذ 19 مبادرة نفذها المجلس بدعم مادي ومعنوي من مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ومنشأتهم الشقيقة.
وأشار الحقباني إلى أن هذا المبادرات انطلقت استجابة لمبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة المكرمة الأمين خالد الفيصل ” برا بمكة” وكانت في بدايتها مقتصرة على السلال الغذائية ولكنها تطورت بعد ذلك لتصل لـ 19 مبادرة متنوعة استفاد منها قرابة 800 ألف مستفيد.
وقدم الحقباني شكره لمعالي وزير الحج والعمرة على تشريفه للمجلس واختياره للقيام ببعض المهام الميدانية لموسم الحج الاستثنائي 1441هـ الذي أمرت القيادة الرشيدة أن يكون مقصورًا على أعداد محددة من المواطنين والمقيمين في داخل المملكة.
وأكد الحقباني أن مبادرات كورونا ومشاركة المجلس في موسم الحج حظيت بمتابعة ودعم مستمر من معالي وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن ومعالي نائب الوزير د. عبدالفتاح مشاط وسعادة وكيل الوزارة لشؤون الحج د. حسين الشريف وسعادة الوكيل المساعد لشؤون الحج أ. فايز البركاتي.
يجدر الإشارة إلى أن المجلس التنسيقي كرم سعادة الوكيل المساعد لشؤون الحج فايز البركاتي شكرا له على تعاونه ومساندته للمجلس إبان عمله في منصب المدير العام لشؤون حجاج الداخل، كما قدم سعادة نائب مدير مركز التنمية بمكة أ. محمد الشهري درعا تكريميا للمجلس التنسيقي نظير مجهوداته في مبادرات جائحة كورونا.