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أخبار محلية > فيديو للأموال التي دفنها المتهمون في قضايا الفساد تحت الأرض في خزنة نقود
16/10/2020   3:17 ص

فيديو للأموال التي دفنها المتهمون في قضايا الفساد تحت الأرض في خزنة نقود

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نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مقطع فيديو لبعض الأموال التي ضبطتها مع المتورطين في قضايا الفساد التي أعلنت تفاصيلها مساء اليوم (الخميس).

وأظهر الفيديو دفن بعض المتهمين الأموال التي حصلوا عليها دون وجه حق تحت الأرض في خزنة نقود وتغطيتها بصبة خرسانية، ووضع مبالغ أخرى في مجفف ملابس.

واستعانت “نزاهة” بآليات حفر ثقيلة لكسر الصبات الخرسانية والوصول إلى خزنة النقود المدفونة.

وكانت “نزاهة” قد أعلنت العثور على أكثر من 193 مليون ريال أخفاها المتهمون في أماكن متعددة، أبرزها الأسقف المستعارة في منازلهم وخزانات ماء أرضية وغرفة خدمات بأحد المساجد، في قضية تورط فيها 13 موظفا حكوميا، و4 رجال أعمال و5 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية.

وفق “أخبار 24”.

فيديو للأموال التي دفنها المتهمون في قضايا الفساد تحت الأرض في خزنة نقود

أخبار محلية
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