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أخبار محلية > أسرة تقوم بختان طفلة بطريقة بدائية في عسير.. وأمير المنطقة يصدر قراراً عاجلاً
16/10/2020   3:18 ص

أسرة تقوم بختان طفلة بطريقة بدائية في عسير.. وأمير المنطقة يصدر قراراً عاجلاً

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قامت أسرة بختان ابنتها في المنزل بطريقة بدائية، ما دعا النيابة العامة بمنطقة عسير إلى أن تشعر إمارة المنطقة بواقعة الإيذاء الذي تعرضت له الطفلة من والديها، دون مراعاة ما يترتب من أضرار ومضاعفات.

ووجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وفقا لـ”سبق”، باتخاذ اللازم عاجلا وفق نظام حماية الطفل مع توعية المجتمع بأضرار هذه العادة، تجنبا لما قد يحدث من مضاعفات صحية واجتماعية.

من جهته وجّه مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعسير بإبلاغ خطباء الجوامع بالتطرق للموضوع وتوجيه الأسر وتوعيتها وتبصيرها بالمخاطر الطبية والاجتماعية حيال هذه العادة وتجنبها.

أسرة تقوم بختان طفلة بطريقة بدائية في عسير.. وأمير المنطقة يصدر قراراً عاجلاً

أخبار محلية
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