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اخبار رياضية > بالفيديو.. رسمياً.. حسين عبد الغني يعلن اعتزاله كرة القدم
16/10/2020   3:22 ص

بالفيديو.. رسمياً.. حسين عبد الغني يعلن اعتزاله كرة القدم

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أعلن قائد النادي الأهلي، حسين عبد الغني، اليوم (الخميس) اعتزاله كرة القدم بصورة رسمية.

وقال قائد الأهلي، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج “كورة” على فضائية روتانا: “قررت أن أتوقف عن لعب كرة القدم، وهو شيء صعب على أي لاعب ولكن هو قرار كان لا بد منه، وإن شاء الله يكون قراراً صائباً في هذا التوقيت، أشكر كل من دعمني في مشواري: لاعبين، مدربين، إدارات أندية وجماهير؛ لولا الله ثم هم لم يكن حسين عبد الغني موجوداً”.

وتابع حسين عبد الغني: “حزين اليوم ولكن سعيد من ردة فعل الناس وإن شاء الله أكون خدمت الكرة السعودية.. بالفعل اعتزلت كرة القدم وهذه هي سنة الحياة”. وفق “أخبار 24”.

وأتم قائد الأهلي تصريحه بـ: “كنت قادراً على العطاء وفكرت كثيراً ولكن هذا هو الوقت المناسب”.

بالفيديو.. رسمياً.. حسين عبد الغني يعلن اعتزاله كرة القدم

اخبار رياضية
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