في بيان مشترك.. النصر والاتحاد يُعلنان رسمياً إغلاق القضية العالقة بينهما

أصدرت إدارتا ناديي النصر والاتحاد، بياناً مُشتركاً يينهما في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة)، يُعلنان خلاله تغليبهما المصالح المشتركة.
وأشارت إدارتا الناديين، عبر البيان، إلى إقفال القضية العالقة بينهما والتعاون الأخوي بين الإدارتين بما يعكس العلاقات الطيبة التي تربط أندية المملكة ودورها الإيجابي في خدمة رياضة الوطن وشبابه كترجمة للدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لنهضة وتطوير القطاع الرياضي.
وأتمت الإدارتان بيانهما بالإشارة إلى أن قرارهما يأتي استنادًا لمبدأ حسن النية ونبذ التعصب الرياضي والشفافية والوضوح. وفق “أخبار 24”.
وكانت إدارة الاتحاد قد حركت شكوى ضد المشرف على فريق النصر، عبد الرحمن الحلافي اتهمته فيها، بالتفاوض مع فهد المولد وفواز القرني رغم ارتباط اللاعبين بعقد ممتد مع النادي، مما يعد مخالفة للوائح.