بالفيديو.. استشاري يوضح سبب الارتفاع الطفيف في إصابات “كورونا” مؤخراً.. ويدعو لهذا الأمر

أرجع استشاري أمراض باطنية، سبب الارتفاع الطفيف في معدلات الإصابة بفيروس “كورونا” في المملكة خلال اليومين الماضيين، إلى تهاون البعض بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وقال استشاري العناية المركزة والأمراض الباطنية الدكتور صفوق العنزي، إن هناك تهاوناً ملحوظاً من قبل البعض في الأماكن العامة خاصةً المطاعم والمقاهي والأسواق.
ودعا في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى ضرورة التعامل بحزم مع مُخالفي الإجراءات الوقائية كون الضرر يلحق بالآخرين، مشدداً على ضرورة إغلاق المحلات التي يُرصد بها مُخالفات للإجراءات. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أهمية الالتزام بالاحترازات وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، حتى يستمر تسجيل معدلات مُنخفضة وثابتة للإصابة بالفيروس.
فيديو | لماذا شهدت #المملكة ارتفاعا طفيفا في حالات الإصابة بفيروس #كورونا مؤخرا؟#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/5x64fLpv96
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 15, 2020