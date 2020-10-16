نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري يوضح سبب الارتفاع الطفيف في إصابات “كورونا” مؤخراً.. ويدعو لهذا الأمر
16/10/2020   3:24 ص

بالفيديو.. استشاري يوضح سبب الارتفاع الطفيف في إصابات “كورونا” مؤخراً.. ويدعو لهذا الأمر

+ = -
1184

أرجع استشاري أمراض باطنية، سبب الارتفاع الطفيف في معدلات الإصابة بفيروس “كورونا” في المملكة خلال اليومين الماضيين، إلى تهاون البعض بالإجراءات الوقائية والاحترازية.   

وقال استشاري العناية المركزة والأمراض الباطنية الدكتور صفوق العنزي، إن هناك تهاوناً ملحوظاً من قبل البعض في الأماكن العامة خاصةً المطاعم والمقاهي والأسواق.   

ودعا في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى ضرورة التعامل بحزم مع مُخالفي الإجراءات الوقائية كون الضرر يلحق بالآخرين، مشدداً على ضرورة إغلاق المحلات التي يُرصد بها مُخالفات للإجراءات. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أهمية الالتزام بالاحترازات وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، حتى يستمر تسجيل معدلات مُنخفضة وثابتة للإصابة بالفيروس.  

 

بالفيديو.. استشاري يوضح سبب الارتفاع الطفيف في إصابات “كورونا” مؤخراً.. ويدعو لهذا الأمر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885116712.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.