بالفيديو.. مؤسس أول متحف رقمي سعودي يروي القصة.. وأهم المُقتنيات التي جمعها

روى مؤسس أول متحف رقمي بالمملكة لتوثيق الأحداث التاريخية قصة تأسيسه المتحف والهدف منه، كاشفاً عن أقدم المُقتنيات التي وصل إليها.
وقال مؤسس متحف المصمم الإلكتروني الشاب عمر مرشد، إنه حرص في بداية تنفيذ فكرته على جمع العديد من القطع المُتعلقة بتاريخ المملكة وحكامها، ومن ثم عرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي وجد فيها تفاعلاً كبيراً بهذا الأمر.
وأضاف خلال لقاء مع قناة “العربية”، أنه استخدم المراجع الرسمية في تنفيذ وتطوير فكرته مثل دارة الملك عبدالعزيز، مبيناً أن أول قطعة نجح في اقتنائها هي ساعة تعود للملك فهد بن عبدالعزيز ومن إصدارات عام 1983. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن أقدم قطعة ضمها لمتحفه هي نسخة من صحيفة أمريكية نشرت خبراً عن توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، مشيراً إلى أنه عمل على إضافة أكثر من لغة لموقع متحفه من أجل تسهيل انتشار منشوراته عالمياً.
#نشرة_الرابعة: متحف المصمك الإلكتروني أول متحف رقمي سعودي يوثق الأحداث التاريخية pic.twitter.com/Sqt9oTtd7h
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 15, 2020