مسؤول بـ”الغرف السعودية”: المدارس الأهلية خسرت نحو 400 ألف طالب.. وهذه خسائر رياض الأطفال

كشف عضو اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب بمجلس الغرف السعودية عبدالعزيز العواد، عن خسارة المدارس الأهلية خلال عام 2020 من 350 إلى 400 ألف طالب.
وبين العواد في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الخسائر المادية التي لحقت بتلك المدارس في ظل “التعليم عن بُعد” كبيرة جداً.
وأوضح أن مستوى الالتحاق برياض الأطفال انخفض بنسبة 95%، ما جعل تلك المنشآت الصغيرة تلغي من 30 إلى 40% من الوظائف الإدارية والتعليمية بها، ما تسبب في زيادة البطالة وارتفاع مخاطر انهيار هذه المنشآت. وفق “أخبار 24”.
د. عبدالعزيز العواد:
المدارس الأهلية خسرت من 350 إلى 400 ألف طالب هذا العام.
مستوى الالتحاق برياض الأطفال فيها انخفض بنسبة 95%،.
لمدراس ألغت من 30 -40% من الوظائف الإدارية والتعليمية بها!
وهذا يعتبر انهيار لهذه المؤسسات الصغيرة..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/NE6Ykc3iT6
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 15, 2020
د. عبدالعزيز العواد – عضو اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب بمجلس الغرف السعودية
إذا استمر #التعليم_عن_بعد.. سوف تنهار المدارس الأهلية..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/yO7iPNj0Vy
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 15, 2020