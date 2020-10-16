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أخبار محلية > مسؤول بـ”الغرف السعودية”: المدارس الأهلية خسرت نحو 400 ألف طالب.. وهذه خسائر رياض الأطفال
16/10/2020   1:33 م

مسؤول بـ”الغرف السعودية”: المدارس الأهلية خسرت نحو 400 ألف طالب.. وهذه خسائر رياض الأطفال

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كشف عضو اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب بمجلس الغرف السعودية عبدالعزيز العواد، عن خسارة المدارس الأهلية خلال عام 2020 من 350 إلى 400 ألف طالب.  

وبين العواد في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الخسائر المادية التي لحقت بتلك المدارس في ظل “التعليم عن بُعد” كبيرة جداً.   

وأوضح أن مستوى الالتحاق برياض الأطفال انخفض بنسبة 95%، ما جعل تلك المنشآت الصغيرة تلغي من 30 إلى 40% من الوظائف الإدارية والتعليمية بها، ما تسبب في زيادة البطالة وارتفاع مخاطر انهيار هذه المنشآت. وفق “أخبار 24”.  

مسؤول بـ”الغرف السعودية”: المدارس الأهلية خسرت نحو 400 ألف طالب.. وهذه خسائر رياض الأطفال

أخبار محلية
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