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اخبار رياضية > بالفيديو.. حسين عبدالغني يرد على اتهامه بالمسؤولية عن رحيل المدربين.. ويؤكد: زوران ظلمني
16/10/2020   1:34 م

بالفيديو.. حسين عبدالغني يرد على اتهامه بالمسؤولية عن رحيل المدربين.. ويؤكد: زوران ظلمني

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رد لاعب المنتخب السعودي السابق حسين عبدالغني، على الاتهامات التي كانت توجه له دائماً بأنه تسبب في إقالة ورحيل مدربين، كاشفاً أنه تعرض للظلم في النصر تحت قيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

وقال حسين خلال لقائه ببرنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، إنه لم يلعب في أي نادٍ إلا وقيل عنه إنه يتدخل لإقالة المدربين أو يدفع لهم أموالاً من أجل إشراكه في المباريات، مضيفاً: “أتحدى أي إداري أو رئيس نادٍ أو مدرب يقول إنني في يوم من الأيام قلت له لعبني”.

وتطرق للحديث عن أزمته مع المدرب زوران ماميتش حينما كان الأخير مدرباً للنصر قبل أن يرحل للعين الإماراتي، مشيراً إلى أنه تعرض للظلم في وجوده، وطلب من الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر وقتها أن يكشف للجماهير حقيقة ما فعله المدرب، لكنه فضل عدم تضخيم الأمر.وفق “أخبار 24”.  

جدير بالذكر أن حسين عبدالغني (43 عاماً) والذي لعب مع أندية الأهلي والنصر وأحد ونيوشاتل السويسري وفيريا البلغاري، قد أعلن أمس (الخميس) اعتزاله كرة القدم رسمياً.

بالفيديو.. حسين عبدالغني يرد على اتهامه بالمسؤولية عن رحيل المدربين.. ويؤكد: زوران ظلمني

اخبار رياضية
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