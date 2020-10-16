يوفر 936 "تاون هاوس".. "الوطنية للإسكان" تُطلق مشروع "سرايا الجوان" بالرياض

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن إطلاق مشروع “سرايا الجوان” ضمن مشاريع ضاحية الجوان شمال الرياض، ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين.
وأوضحت الشركة أن المشروع يوفر 936 وحدة سكنية من نوع “تاون هاوس”، بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر، ويقع المشروع ضمن ضاحية “الجوان” الممتدة على موقع استراتيجي غرب مطار الملك خالد الدولي.
وأبانت أن المشروع يقع على مساحة تتجاوز 491 ألف متر مربع، ويتميز المشروع بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية توفر الرفاهية، وبأسعار تبدأ من 769 ألف ريال بأقساط شهرية مُيسرة، بالإضافة إلى تكامل الخدمات والمرافق.
وأضافت أنه يمكن للأسر الراغبة في معاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق “سكني”.
ويأتي مشروع “سرايا الجوان” ضمن مشاريع “مرسية المرحلة الثانية”، وتتجاوز مساحة المشروع في مرحلته الثانية أكثر من 5 ملايين متر مربع، ويوفّر أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية متنوعة تستوعب أكثر من 50 ألف نسمة، ويضم عددا من المرافق والخدمات التي تحقق جودة الحياة.
وفق “أخبار 24”.