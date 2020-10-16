أجريت لسبعيني في حالة خطرة.. "سعود الطبية": نجاح أول عملية استبدال صمام أورطي عن طريق القسطرة

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، أمس (الخميس)، نجاح إجراء أول عملية استبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة، لمريض سبعيني كان في حالة خطرة.
وأوضحت المدينة أن العملية أُجريت للمريض الذي كان يعاني ضيقًا شديدًا في الصمام الأورطي، وضيقًا شديدًا في الشرايين الطرفية، وأمراضًا مزمنة جعلته مريضًا عالي الخطورة للتدخلات الجراحية.
وأبانت أنه تم استبدال الصمام الأورطي بواسطة صمام حيواني يعد من أحدث الصمامات المستخدمة عالميًّا، ومن أبرزها في جيل الصمامات القلبية والمستخدمة في مثل هذه الحالات، عن طريق الشريان الفخذي الأيمن.
وأشارت إلى أن العملية استغرقت وقتًا قياسيًّا؛ حيث تمت خلال 30 دقيقة، وتكللت بالنجاح، ويستعد المريض للخروج إلى منزله؛ حيث يتمتع بحالة صحية ممتازة.
وفق “أخبار 24”.