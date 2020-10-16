نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الأمن العام” يحذر من رسائل تنتحل صفات لجهات أمنية تستخدم للإيقاع بالمواطنين والمقيمين
16/10/2020   1:38 م

“الأمن العام” يحذر من رسائل تنتحل صفات لجهات أمنية تستخدم للإيقاع بالمواطنين والمقيمين

+ = -
547

حذر الأمن العام المواطنين والمقيمين من عمليات نصب واحتيال إلكتروني تستخدم صفات لجهات أمنية في الإيقاع بضحاياها.

وشدد الأمن العام على عدم التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر التي تنتحل أسماء أو صفات لجهات أمنية، وتتعمد إيهام الأفراد بالوقوع تحت المساءلة أو المحاسبة القانونية.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط العناصر الإجرامية التي تمتهن أساليب النصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين، وكانت آخر عملية ضبط أعلن عنها الأمن العام أول من أمس (الأربعاء)، حيث تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على مقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم. وفق “أخبار 24”.  

“الأمن العام” يحذر من رسائل تنتحل صفات لجهات أمنية تستخدم للإيقاع بالمواطنين والمقيمين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885116748.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.