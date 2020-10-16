شهد طريق الساحل جنوب محافظة جدة، أمس (الخميس)، حادِثا مروريا مروعا، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين بإصابات متفاوتة ما بين حرجة وبسيطة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أبو زيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوقوع حـادِث تصادم على طريق الساحل قبل كبري السنابل، حيث توجهت على الفور 4 فرق إسعافية إلى موقع البلاغ.
وأشار إلى أنه تم تسجيل 4 حالات، بينها حالتا وفاة، وحالة حرجة، وحالة بسيطة، حيث جرى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت الحالة الحرجة لأقرب منشأة صحية لتلقي العلاج.
وفق “أخبار 24”.