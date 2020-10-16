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أخبار المناطق > شاهد.. عبدالله بن زايد يتلقى التطعيم ضد فيروس “كورونا”
16/10/2020   1:40 م

شاهد.. عبدالله بن زايد يتلقى التطعيم ضد فيروس “كورونا”

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تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، اليوم (الجمعة)، التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر عبد الله بن زايد، عبر حسابه على “تويتر”، صورة له أثناء تلقيه اللقاح، قائلاً، إن التطعيم ضد فيروس “كورونا” المستجد يعد الطريق للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وكان وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبدالرحمن العويس، قد تلقى في وقت سابق الجرعة الأولى من لقاح “كورونا” المستجد، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتقديم اللقاح للفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس، بهدف حمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وفق “أخبار 24”.  

شاهد.. عبدالله بن زايد يتلقى التطعيم ضد فيروس “كورونا”

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