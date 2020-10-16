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اخبار رياضية > مصادر: “البدري” و”بيزيتش” يطلبان فسخ عقديهما مع الاتحاد
16/10/2020   1:44 م

مصادر: “البدري” و”بيزيتش” يطلبان فسخ عقديهما مع الاتحاد

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قالت مصادر إن لاعبي الاتحاد، التونسي أنيس البدري والصربي ألكسندر بيزيتش، أرسلا خطابين رسميين عبر وكيليهما إلى إدارة النادي، طلبا فيهما فسخ عقديهما.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن اللاعبين استندا في طلبهما على بند تأخر الرواتب لفترات متتابعة، حيث تنص لوائح “فيفا” أنه يحق للاعب فسخ عقده من طرف واحد في حال تأخر راتبه لـ 60 يوماً متتالية.

وأشارت إلى أن إدارة النادي ردت على طلب البدري بأنه غير دقيق، مؤكدة أنه تم تحويل راتب شهر له قبل انقضاء المدة القانونية، لكن تأخر وصوله بسبب توافق التحويل مع الإجازة الأسبوعية.

مصادر: “البدري” و”بيزيتش” يطلبان فسخ عقديهما مع الاتحاد

اخبار رياضية
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