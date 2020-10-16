خصص مليون ريال للشراء من مزاد الصقور.. صقّار شاب يشتري فرخ شاهين بـ171 ألف ريال

اشترى صقار سعودي فرخ شاهين عرض مساء أمس (الخميس)، في مزاد نادي الصقور السعودي، بمبلغ 171 ألف ريال.
وبلغ طول الفرخ الذي اشتراه الصقار بندر العنزي 15 بوصة، وهو مساوٍ لعرضه، ووزنه 1050 جراماً، كما اشترى صقرا آخر بـ 41 ألف ريال، طوله 14 بوصة وربع، وعرضه 15 بوصة ونصف راهي، ووزنه 900 جرام.
وقال الصقار العنزي (34 عاماً) إنه خصص مبلغ مليون ريال لشراء “شواهين” من المزاد الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، بهدف اقتنائها وممارسة هوايته بها، وربما بيعها إن كان السعر المعروض مغرياً.
وأبان أنه ورث هواية الصقارة عن أجداده، وتعلمها منذ أكثر من 15 عامًا، ويمتلك اليوم نحو 20 صقراً، وظفر بآخر صقرين من مزاد نادي الصقور السعودي.
وفق “أخبار 24”.