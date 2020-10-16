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أخبار محلية > الأكثر عرضة لتطور الحالة وبقاءً في العناية المركزة.. أصحاب هذه الفصائل من الدم يعانون أكثر من غيرهم في الإصابة بكورونا
16/10/2020   7:21 م

الأكثر عرضة لتطور الحالة وبقاءً في العناية المركزة.. أصحاب هذه الفصائل من الدم يعانون أكثر من غيرهم في الإصابة بكورونا

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كشفت دراستان حديثتان مدى العلاقة بين تطور الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى حالات حرجة وفصيلة الدم للمصابين.

ووجدت دراسة دنماركية أن من بين 7422 شخصًا ثبتت إصابتهم بكورونا، كان منهم 38.4% من فصيلة الدم O، كما وجدت دراسة أخرى، أجريت في كندا، أن من بين 95 مريضًا يعانون من حالات حرجة لكورونا، فإن النسبة الأعلى من فصيلتي الدم A وAB، مؤكدة أنها تتطلب استخدام أجهزة التنفس الصناعي، مقارنة بالمرضى من فصيلة O وB.

وأشارت الدراسة الكندية إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A وAB يقضون فترة أطول في وحدة العناية المركزة، بمتوسط يصل إلى 13.5 يوم، وذلك بالمقارنة بأولئك الذين لديهم فصيلة الدم O أو B، والذي كان متوسط بقائهم في العناية المركزة 9 أيام فقط. وفق “أخبار 24”.

الأكثر عرضة لتطور الحالة وبقاءً في العناية المركزة.. أصحاب هذه الفصائل من الدم يعانون أكثر من غيرهم في الإصابة بكورونا

أخبار محلية
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