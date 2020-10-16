“النيابة” توجه بالتحقيق مع شخص ظهر في فيديو يدعي بيع أحد أعضائه

وجهت النيابة العامة، اليوم (الجمعة)، بالتحقيق مع شخص ظهر في فيديو متداول يدعي فيه قيامه ببيع أحد أعضائه عبر التبرع به بمقابل، وإجراء البحث والتحري عنه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق جميع الأطراف المشتركة في هذه الجريمة حال ثبوتها.
وأوضحت أن لجسم الإنسان حرمة وكرامة تجعلان من أي اتفاق على بيع عضو منه موجباً للمساءلة الجنائية، وأن تجارة الأعضاء مجرّمة في المملكة وفقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتصل عقوبتها إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنه كل ممارس صحي يتاجر بالأعضاء، أو يقوم بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية.