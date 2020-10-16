“جوجل” تكشف عن تقنية جديدة للتعرف على الأغاني عن طريق “الهمهمة”

كشفت شركة “جوجل” الأمريكية العملاقة عن تقنية جديدة للعثور على الأغاني من خلال “همهمة” المستخدمين، لتضع بذلك نهاية لمشكلة البحث عن الأغاني التي أعجبت مستمعيها دون أن يعرفوا أسماءها.
وتتيح الميزة الجديدة، التي تم الكشف عنها رسميًا أمس الخميس، للمستخدمين البحث عن الأغاني التي لا يعرفونها، وذلك من خلال عزف ألحانها أو سرد جزء من كلماتها.
وباتت الميزة في الوقت الحالي جزءًا من تطبيق جوجل للهاتف و”مساعد جوجل” الشهير، حيث يمكن استخدامها من خلال استخدام عبارة “ما هذه الأغنية؟”، مع إضافة عبارة “هاي جوجل” أولًا، ثم البدء في همهة أو الصفير لمدة تتراوح من 10 إلى 15 ثانية، ثم يقوم محرك البحث بعرض النتائج القريبة من تلك الهمهمة. وفق “أخبار 24”.